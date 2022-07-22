Бизнесмен из Чечни развернет торговлю носками на Центральном рынке Волгограда

В Волгограде МУП «Центральный рынок» определился с тем, кто займет пустующие до сих пор площади бывшего «СуперМана». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые источники, на торги заявился во второй раз всего один участник – индивидуальный предприниматель из Чечни Шамиль Абаев. С ним и заключит контракт муниципальное предприятие.
Напомним, что первые торги по Центральному рынку Волгограда не состоялись по причине отсутствия заявок. Выставляя пустующие площади на аукцион, МУП во второй раз разбил предложение на три лота. Так, сообщает информагентство, потенциальным участникам торгов предлагались в аренду:
- Лот №1 – Часть здания овощного корпуса Центрального рынка г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17 общей площадью 800 квадратных метров с ежемесячной арендной платой 600 000 рублей.
- Лот №2 – Часть здания овощного корпуса Центрального рынка г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17 общей площадью 1 000 квадратных метром с ежемесячной арендной платой 650 тысяч рублей.
- Лот №3 – Часть здания овощного корпуса общей площадью 2 087,9 кв.м., в том числе на 1-м этаже 1177,9 кв.м. (Помещение №ЧЗ 3), в подвале – 138,2 кв.м. (Помещения №№60, 61, 79, 80, 217, 218, 219), на 2-м этаже – 771,8 кв.м. (Помещения №№1, 2, 3, 5, 6, 7) с ежемесячной арендной платой 890 855 рублей.
Как сообщает «Высота 102», Шамиль Абаев, зарегистрированный в качестве ИП Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Чеченской Республике 18 февраля 2020 года, оказался единственным желающим занять предложенные торговые площади в самом центре Волгограда. Рассмотрев поступившие заявки, комиссия признала торги несостоявшимися ввиду присутствия одного участника, однако, руководствуясь п.п. 15. ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07. 2006 №135-ФЗ, рекомендовала заключить с Абаевым контракты по всем трем лотам.
По сведениям администрации Волгограда, чеченский предприниматель арендует на ближайшие пять лет в общей сложности 3 887,9 квадратных метров в овощном корпусе исторического Центрального рынка.
– По результатам конкурсных процедур определен хозяйствующий субъект, который займет всю площадь, предлагаемую МУП «Центральный рынок» к сдаче в аренду после окончания контракта с ООО «Лакки». Торговые площадки заработают после проведения работ по их обустройству, – сообщили информационному агентству в ответ на редакционный запрос в мэрии.
Согласно информационной справки системы «СПАРК», предприниматель Шамиль Абаев занимается розничной продажей непродовольственных товаров. А именно: торговлей мужской, женской и детской одеждой, текстильными и галантерейными изделиями, спортивными товарами, нижним бельем, рыболовными снастями, чулочно-носочными и изделиями из кожи и меха, а также туалетными принадлежностями, часами и ювелирными украшениями.
Среди видов экономической деятельности, на которые Абаев как бизнесмен получил разрешения, нет ни одного, позволявшего бы ему торговать продуктами питания. Следовательно, на ближайшие пять лет жители Волгограда могут забыть о своих мечтах покупать продукты на Центральном рынке.
Напомним, что волгоградцы после ухода магазина «СуперМан» призывали администрацию Волгограда вернуть им Центральный рынок в том виде, в каком он был в советские годы. Как вариант горожане соглашались принять открытие любого продуктового магазина по подобию ушедшей сети.
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