Бизнесмен из Чечни развернет торговлю носками на Центральном рынке Волгограда

В Волгограде МУП «Центральный рынок» определился с тем, кто займет пустующие до сих пор площади бывшего «СуперМана». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые источники, на торги заявился во второй раз всего один участник – индивидуальный предприниматель из Чечни Шамиль Абаев. С ним и заключит контракт муниципальное предприятие.

Напомним, что первые торги по Центральному рынку Волгограда не состоялись по причине отсутствия заявок. Выставляя пустующие площади на аукцион, МУП во второй раз разбил предложение на три лота. Так, сообщает информагентство, потенциальным участникам торгов предлагались в аренду:

Лот №1 – Часть здания овощного корпуса Центрального рынка г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17 общей площадью 800 квадратных метров с ежемесячной арендной платой 600 000 рублей.

– Часть здания овощного корпуса Центрального рынка г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17 общей площадью 800 квадратных метров с ежемесячной арендной платой 600 000 рублей. Лот №2 – Часть здания овощного корпуса Центрального рынка г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17 общей площадью 1 000 квадратных метром с ежемесячной арендной платой 650 тысяч рублей.

– Часть здания овощного корпуса Центрального рынка г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17 общей площадью 1 000 квадратных метром с ежемесячной арендной платой 650 тысяч рублей. Лот №3 – Часть здания овощного корпуса общей площадью 2 087,9 кв.м., в том числе на 1-м этаже 1177,9 кв.м. (Помещение №ЧЗ 3), в подвале – 138,2 кв.м. (Помещения №№60, 61, 79, 80, 217, 218, 219), на 2-м этаже – 771,8 кв.м. (Помещения №№1, 2, 3, 5, 6, 7) с ежемесячной арендной платой 890 855 рублей.

Договор аренды по всем трем лотам МУП «Центральный рынок» планирует заключить на предстоящие пять лет. Общая сумма арендных платежей за этот срок составит в итоге 128 451 336 рублей.