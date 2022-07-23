Расследования

Центральный рынок Волгограда массово оставляют бизнесмены: МУП выставил площади на торги

Расследования 23.07.2022 14:18
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23.07.2022 14:18


В Волгограде выставлены на продажу оставшиеся площади корпусов Центрального рынка, большая часть из которых  уже почти занята новым арендатором. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на специализированную площадку, в МУП «Центральный рынок» предлагают потенциальным приобретателям несколько лотов.


В частности, на торги выставлены:

 

  • часть овощного корпуса площадью 13 кв.м. на первом этаже здания (помещение №39). Ежемесячный платеж: 19500.0 руб. Срок заключения договора – 2 месяца,
  • часть овощного корпуса площадью 21,4 кв.м. на первом этаже здания (помещение №41). Ежемесячный платеж: 32100.0 руб. Срок заключения договора: 2 месяца,
  • часть овощного корпуса на первом этаже здания (помещение №41). Ежемесячный платеж: 32100.0 руб. Срок заключения договора: 2 месяца,
  • часть здания овощного корпуса площадью 6 кв.м. на первом этаже здания (помещение №118). Ежемесячный платеж: 11400.0 руб. Срок заключения договора: 2 месяца,
  • часть овощного корпуса площадью 36  кв.м., на первом этаже здания (помещения №№97, 98).  Ежемесячный платеж: 68400.0 руб.  Срок заключения договора: 2 месяца,
  • часть мясо-молочного корпуса общей площадью 35,2  кв.м. на первом этаже здания (помещение №4).  Ежемесячный платеж: 11968 руб. Срок заключения договора 2 месяца.
  • часть мясо-молочного корпуса площадью 35  кв.м. на первом этаже здания (помещения №№1, 2, 3, 4).  Ежемесячный платеж: 29750.0 руб. Срок заключения договора 2 месяца.

 

Судя по объему свободных площадей, многие продавцы покинули свои места после ухода магазина «СуперМан» с территории Центрального рынка из-за резкого снижения покупательской активности. Однако теперь тем торговцам, которые или остались на рынке, или собираются принять участие в торгах, придется работать, по сути, по соседству с большой барахолкой и продавать мясную грудинку или помидоры рядом с нижним бельем и носками. Именно торговлей вещами занимается новый арендатор МУП «Центральный рынок» - предприниматель из Чечни Шамиль Абаев.


Напомним, чеченский предприниматель арендует на ближайшие пять лет в общей сложности 3 887,9 квадратных метров в овощном корпусе исторического Центрального рынка. Общая сумма арендных платежей за это время должна составить более 128 миллионов рублей.

После новости о заходе чеченского предпринимателя на Центральный рынок Волгограда здесь побывал корреспондент ИА «Высота 102». Некоторые магазины оказались закрытыми, а торговцы пожаловались на снижение потока покупателей.


Между тем, ранее  волгоградцы после ухода магазина «СуперМан» призывали администрацию Волгограда вернуть им Центральный рынок в том виде, в каком он был в советские годы. Как вариант горожане соглашались принять открытие любого продуктового магазина по подобию ушедшей сети.

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