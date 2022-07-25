Общество

На Центральном рынке Волгограда начали ремонт для чеченского бизнесмена

Общество 25.07.2022 13:14
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25.07.2022 13:14


На месте бывшего магазина «СуперМан» на Центральном рынке Волгограда после известия о выборе нового арендатора начался ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102», территория, где работают ремонтные бригады, огорожена алым полотном. На площадке складируют строительные и отделочные материалы. 


Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сдаче в аренду около 4 тысяч квадратных метров площади закрывшегося супермаркета предпринимателю из Чечни Шамилю Абаеву, который занимается торговлей вещами. За пять лет арендатор должен выплатить в казну Волгограда более 128 миллионов рублей. 


Администрация Волгограда также выставила на торги более десятка помещений овощного и мясо-молочного корпусов для заключения договоров аренды.

Между тем, после закрытия «СуперМана» продавцы жалуются на снижение потока покупателей. При этом некоторые торговые точки уже закрылись. 

Фото Павла Мирошникова

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