Происшествия

Пробка сковала 8 километров дороги из Волгограда в Волжский

Происшествия 04.08.2022 19:21
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04.08.2022 19:21


Вечером 4 августа под Волгоградом автомобилисты застряли в восьмикилометровой пробке, которая берет начало в середине моста через Волгу и заканчивается в районе Госпитомника. Как сообщает ИА «Высота 102», затруднения отмечаются на этот час и в обратном направлении – в сторону Волгограда. 


Скорость движения транспорта на всем протяжении пробки по направлению из Волгограда в Волжский составляет не более 10 километров в час. Протяженность пробки в обратном направлении составляет четыре километра.

Предположительно, причиной транспортного затора стало дорожно-транспортное происшествие в районе поселка Госпитомник. 

Фото: ИА "Высота 102", скриншот: Яндекс.Карты

 

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