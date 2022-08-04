Пробка сковала 8 километров дороги из Волгограда в Волжский

Вечером 4 августа под Волгоградом автомобилисты застряли в восьмикилометровой пробке, которая берет начало в середине моста через Волгу и заканчивается в районе Госпитомника. Как сообщает ИА «Высота 102», затруднения отмечаются на этот час и в обратном направлении – в сторону Волгограда.





Скорость движения транспорта на всем протяжении пробки по направлению из Волгограда в Волжский составляет не более 10 километров в час. Протяженность пробки в обратном направлении составляет четыре километра.

Предположительно, причиной транспортного затора стало дорожно-транспортное происшествие в районе поселка Госпитомник.

Фото: ИА "Высота 102", скриншот: Яндекс.Карты