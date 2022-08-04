Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 4 августа, в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в рабочей встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Основной темой обсуждения стало развитие волгоградского строительного сектора.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Минстроя, в ходе встреч прозвучала информация о подвижках в регионе в рамках реализации программы «Стимул». Так, на сегодня в Волгоградской области на трех объектах ведутся строительно-монтажные работы, за счет чего в этом году будет введено в эксплуатацию 142,8 тыс. кв. метров жилья. Всего на период с 2022 по 2024 год планируется построить 13 объектов инфраструктуры в семи жилых комплексах Волгограда, которые позволят обеспечить дополнительный ввод 443 тыс. кв. метров жилья.

С 2016 благодаря программе в Волгоградской области построено четыре детских сада на 880 мест, 10 дорог в новых микрорайонах, возведена школа на 800 мест.

– Реализация таких проектов – это возможность развития региона и создания необходимых условий для жителей Волгоградской области. Сейчас создано множество инструментов, которые позволяют строить масштабные и значимые проекты на территории всей страны, - подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Важной темой в рамках встречи стала реализация проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В настоящее время в Волгоградской области уже ведется работа над тремя инфраструктурными проектами: развитие центрально-западной части Волгограда с подключением жилой застройки в Городище, комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 41 в Волжском и комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда. Также планируется закупка 56 троллейбусов, 35 из которых уже поступили в регион.

– В регионе особое внимание уделяется восстановлению прав граждан – участников долевого строительства: «Важная часть работы – достройка проблемных объектов. Разработанные регионом механизмы поддержки застройщиков позволили с 2014 года ввести в эксплуатацию 95 многоквартирных домов, восстановив права 9088 граждан. Нами поставлена задача полностью решить вопросы по оставшимся долгостроям до конца 2023 года и восстановить права ещё практически тысячи волгоградцев, оказавшихся в непростой ситуации, – отметил Андрей Бочаров.