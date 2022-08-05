Президент России Владимир подписал три закона, ранее принятые Госдумой. Как сообщает ИА «Высота 102», один из них предусматривает альтернативный вариант использования маткапитала. Другие две новеллы касаются отцов и детей и пограничников.
Использование материнского капитала
Один из подписанных главой государства законов касается права использования маткапитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
– Закон нацелен повысить доступность дошкольного образования, а родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, – пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробно ознакомиться с законом можно по ссылке.
Статус ветеранов боевых действий для пограничников
Второй федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным, регламентирует присвоение статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине.
Авторами инициативы стали представители всех фракций Государственной думы. Опубликован закон в отрытом доступе.
Закон от отцах и детях
Третий закон касается записи об отце ребенка в книге записей рождений, произведенной в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ. В настоящем если родители ребенка не состоят в браке между собой, запись о матери производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка или по заявлению отца ребенка. В некоторых случаях отец записывается согласно решению суда. После вступления в силу федерального закона данная запись может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.
Полный текст закона – по ссылке.
Фото: kremlin.ru