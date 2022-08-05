Политика

Владимир Путин подписал законы об отцах и детях и материнском капитале

Политика 05.08.2022 07:22
0
05.08.2022 07:22


Президент России Владимир подписал три закона, ранее принятые Госдумой. Как сообщает ИА «Высота 102», один из них предусматривает альтернативный вариант использования маткапитала. Другие две новеллы касаются отцов и детей и пограничников.

Использование материнского капитала 

Один из подписанных главой государства законов касается права использования маткапитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. 

– Закон нацелен повысить доступность дошкольного образования, а родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, – пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробно ознакомиться с законом можно по ссылке.

 

Статус ветеранов боевых действий для пограничников

Второй федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным, регламентирует присвоение статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине. 

Авторами инициативы стали представители всех фракций Государственной думы. Опубликован закон в отрытом доступе

Закон от отцах и детях 

Третий закон касается записи об отце ребенка в книге записей рождений, произведенной в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ. В настоящем если родители ребенка не состоят в браке между собой, запись о матери производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка или по заявлению отца ребенка. В некоторых случаях отец записывается согласно решению суда. После вступления в силу федерального закона данная запись может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.

Полный текст закона – по ссылке.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Политика
04.08.2022 18:56
Политика 04.08.2022 18:56
Комментарии

0
Далее
Политика
02.08.2022 14:05
Политика 02.08.2022 14:05
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2022 12:27
Политика 22.07.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2022 11:38
Политика 22.07.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Политика
14.07.2022 14:16
Политика 14.07.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Политика
08.07.2022 10:52
Политика 08.07.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Политика
07.07.2022 15:01
Политика 07.07.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2022 19:36
Политика 30.06.2022 19:36
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2022 12:01
Политика 30.06.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2022 11:20
Политика 30.06.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2022 17:20
Политика 28.06.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2022 13:26
Политика 28.06.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2022 12:16
Политика 28.06.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Политика
22.06.2022 13:29
Политика 22.06.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Политика
22.06.2022 12:24
Политика 22.06.2022 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:55
Четверо пострадавших: под Волгоградом джип вылетел с трассы при обгонеСмотреть фотографии
11:51
На Центральном рынке Волгограда с торговца заломили цену за арендуСмотреть фотографии
11:48
В Михайловке отложили строительство ледовой арены за 266 млнСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде похоронят погибшего на Украине 25-летнего Юрия ЧерненкоСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом подростку грозит 12 лет колонии за «легкие» деньгиСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде мужчина скончался после падения на улицеСмотреть фотографии
09:09
Василий Иванов поблагодарил аграриев за впечатляющий результат в растениеводствеСмотреть фотографии
08:54
«Не едь сюда»: водителей оригинально предупредили о бездорожье в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волгограде жителям осажденного Сталинграда раздадут значкиСмотреть фотографии
07:22
Владимир Путин подписал законы об отцах и детях и материнском капиталеСмотреть фотографии
22:33
На проспекте Ленина в Волгограде наведут красоту за 48 млнСмотреть фотографии
21:43
Три района останутся без света в Волгограде 5 августаСмотреть фотографии
21:22
В Советском районе Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
21:00
Уже продано 8 тысяч: «Ротор» открывает продажу билетов на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:13
Волгоградский проект горчичного фестиваля вышел в финал конкурса РостуризмаСмотреть фотографии
19:39
«Нас подводят под банкротство»: волгоградская стройфирма угодила под статью из-за указания чиновникаСмотреть фотографии
19:21
Пробка сковала 8 километров дороги из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
19:09
В Ворошиловском районе на продажу выставили бывшее бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:01
«Открытие Авто»: расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали растиСмотреть фотографии
18:56
Глава Минстроя России и волгоградский губернатор провели рабочую встречуСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде на пепелище обнаружили труп пенсионеркиСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области ужесточили проверку сведений о доходах чиновниковСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области семь депутатов, скрывших свои доходы, сложили полномочияСмотреть фотографии
16:52
«Мне важно было увидеть его»: депутат Осипов в Ростове выступил в защиту генерала МузраеваСмотреть фотографии
15:43
Под Волгоградом родители заплатят 200 тысяч за испорченный детьми чужой автомобильСмотреть фотографии
15:16
«Можно строить планы»: Росстат увеличил продолжительность жизни волгоградцев на 14 днейСмотреть фотографии
15:09
Волгоградские аграрии обсудили стратегию осеннего севаСмотреть фотографии
14:18
«Концессии водоснабжения»: качество питьевой воды гарантируемСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде ради болельщиков изменят расписание электрички 7 августаСмотреть фотографии
14:16
Фанаты спорта пробегут по ночной «Волгоград Арене» пять километровСмотреть фотографии
 