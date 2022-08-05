Президент России Владимир подписал три закона, ранее принятые Госдумой. Как сообщает ИА «Высота 102», один из них предусматривает альтернативный вариант использования маткапитала. Другие две новеллы касаются отцов и детей и пограничников.

Использование материнского капитала

Один из подписанных главой государства законов касается права использования маткапитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

– Закон нацелен повысить доступность дошкольного образования, а родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, – пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробно ознакомиться с законом можно по ссылке.