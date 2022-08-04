В Волгоградской области во время отдыха утонул певец Валерий Цыбизов

В Волгоградской области в пятницу, 5 августа, состоится прощание с популярным исполнителем Валерием Цыбизовым. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина утонул во время отдыха на берегу реки в Дубовском районе.

– Первого августа компания, в которой находился утонувший мужчина, отдыхала на пляже, расположенном в городе Дубовке, – сообщил информагентству руководитель Городищенского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин. – Установлено, что находившиеся в компании люди распивали спиртные напитки. Во время отдыха один из отдыхавших отправился искупаться в реке и пропал из вида.

О безвестном исчезновении Валерия Цыбизова родственники сообщили в правоохранительные органы в тот же день, однако найти его удалось только сегодня, 4 августа, утром.

– Тело мужчины было обнаружено в водоеме. Признаков насильственной смерти не обнаружено, – уточняет Михаил Ганабин.

Валерий Цыбизов долгие годы руководил казачьим ансамблем «Тихай омут» в Дубовке. Ему было 57 лет. Прощание пройдет с ним в кинотеатре «Красная звезда» в Дубовке. Начало в 10.30.