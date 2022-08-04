Экономика

Стиральный порошок и зубная паста подорожали в Волгограде за полгода в 1,5 раза

Экономика 04.08.2022 12:53
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04.08.2022 12:53


Цены на предметы гигиены в Волгоградской области продолжают расти. Свидетельством очередного роста стоимости этих товаров послужили новые данные мониторинга, проводимого Волгоградстатом, сообщает ИА «Высота 102». Так, на уходящей неделе килограмм стирального порошка подорожал на 0,59% - до 203,45 рублей. Бумага туалетная теперь стоит 21,37 рублей за рулон – рост стоимости составил 3,25%.

Цена на зубную пасту выросла еще на 1,36% - до 146,18 рублей, а зубная щетка подорожала на 3,36% - до 125,74 рублей. 

Интересно, что с начала года стоимость стирального порошка и зубной пасты в Волгоградской области выросла почти в 1,5 раза. В начале января цена на эти товары составляла 168 и 100 рублей соответственно. 

Примерно на столько же подорожал шампунь – со 152 рублей до 202 рублей. 

В статистическом ведомстве также отмечают медленный рост на прокладки – теперь они стоят больше 112 рублей и на подгузники (211 рублей). 

Между тем, в июле в Волгоградстате отчитались, что в июне 2022 года  на потребительском рынке Волгоградской области впервые с начала года наблюдалась дефляция. Цены снизились за месяц в среднем на 0,7%. В ведомстве это объяснили сезонным удешевлением плодоовощной продукции (в среднем на 12,6%). При этом стоимость предметов гигиены продолжает расти. 

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