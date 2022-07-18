Волгоградстат впервые с начала года зафиксировал дефляцию

В июне 2022 года на потребительском рынке Волгоградской области впервые с начала года наблюдалась дефляция. Цены снизились за месяц в среднем на 0,7%, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. В ведомстве это объяснили сезонным удешевлением плодоовощной продукции (в среднем на 12,6%).

Овощи за прошедший месяц стали дешевле на 26,4%. Лидером снижения цен стала капуста белокочанная свежая – цена на нее снизилась вдвое - на 50%.

Свежие помидоры и огурцы подешевели на 38,7% и 26,7% соответственно, свёкла столовая – на 19,2%, лук репчатый – на 17,2%, морковь – на 14,6%, чеснок – на 6,0%. Цены на картофель снизились за месяц на 5,0%.

Фрукты и цитрусовые подешевели в среднем на 2,0%. Так, бананы стали дешевле на 11,7%, апельсины – на 5,0%, груши – на 4,6%, лимоны – на 3,2%.

Ранее в Банке России заявляли, что в Волгоградской области самая низкая годовая инфляция в ЮФО.