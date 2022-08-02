В больницы Волгограда перевели троих жителей Перми и города Богдановича, пострадавших 1 августа в дорожно-транспортном происшествии в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения, один из них – подросток из BMW – находится в крайне тяжелом состоянии.

В Волгоград, по сведениям облздрава, переведены 15-летний и 16-летний мальчики, а также 52-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.

— Из Дубовской ЦРБ переведены в клиники Волгограда трое пострадавших в ДТП, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — 16-летнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение больницы № 25. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. 15-летний мальчик госпитализирован в хирургическое отделение больницы № 7 в состоянии средней степени тяжести. 52-летнего мужчину госпитализировали в больницу № 4 в состояние средней степени тяжести.

Напомним, что авария произошла накануне на федеральной трассе в Волгоградской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, водитель фуры, перевозивший яблоки, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя легковушками – Ford из Перми и BMW из Богдановича.

В результате аварии на месте до прибытия скорой помощи погибли пассажирка BMW (мать 16-летнего подростка), а также водитель и пассажирка Ford (родители 15-летнего мальчика).