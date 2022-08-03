В Волгограде 17-летний работник автосервиса угнал иномарку

В Ворошиловском районе Волгограда задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, наряд ДПС остановил автомобиль «Хендэ», который передвигался без государственных регистрационных знаков. За рулем автомобиля находился ранее судимый 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Предоставить автомобильные документы водитель не смог, также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе дальнейших разбирательств полицейские установили, что данный автомобиль был угнан с территории автосервиса. Как пояснил задержанный, он является работником данной мастерской и взял находящуюся на ремонте иномарку, чтобы доехать в другой район города.

В отношении водителя составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования.

По факту угона проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.