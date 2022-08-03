В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили обстоятельства аварии, произошедшей утром 3 августа в Среднеахтубинском районе. По предварительным данным полиции, лобовое столкновение спровоцировал молодой водитель, управлявший «пятнадцатой».

– По предварительным данными, в водитель 2001 года рождения, управляя «ВАЗ-2115», на улице Придорожной в поселке Маслово, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста». В результате водитель встречной машины был доставлен в больницу с места происшествия, – прокомментировали в главке МВД.

Судя по фото, оба автомобиля получили сильные повреждения, однако водителю «пятнадцатой», по имеющимся сведениям, помощь врачей не потребовалась.

Напомним, что авария стала причиной транспортного затора по направлению в Волгоград. В настоящее время движение на участке трассы, где произошло ДТП, осуществляется в штатном режиме.