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В Волгограде в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на Жолудева

Реклама 02.08.2022 10:54
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02.08.2022 10:54


В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 2 августа, уже в четвертый раз загорелось бывшее общежитие на улице Жолудева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места происшествия, огнем охвачена комната, расположенная на втором этаже жилого здания. 

– По словам местных жителей, возгорание они заметили около получаса назад и сразу же вызвали МЧС, – сообщает корреспондент информагентства. – В настоящее время на месте работает один пожарный расчет. У здания собираются люди. Многие из них переехали к родственникам после пожара в мае. Узнав об очередном возгорании, волгоградцы стягиваются к месту происшествия. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточняют, что сообщение о возгорании на Жолудева поступило сегодня на пульт диспетчера в 09.45.

– В одной из комнат на площади четыре квадратных метра горят вещи, – оперативно уточнили в главке МЧС. – В 10.06 горение локализовано, в 10.15 ликвидировано. Причина пожара устанавливается. 


Первый серьезный пожар, в результате которого погибли два человека, произошел на Жолудева, 18 в текущем году 6 мая. Тогда, напомним, из здания пришлось эвакуировать всех жильцов. На место происшествия в экстренном порядке выезжали сотрудники администрации Тракторозаводского района, людям предлагали переночевать в местной школе.

Второй пожар произошел в первых числах июля, третий – буквально накануне. По мнению жильцов общежития, причиной возгораний во всех случаях может быть неосторожное обращение с огнем асоциальных элементов. Полуразрушенное здание после майского пожара никем не охраняется и туда совершенно беспрепятственно каждый вечер проникают бездомные. При этом в бывшем общежитии остаются несколько семей, которые надеются на расселение. При этом на последнем собрании, состоявшемся в минувшую пятницу, чиновники районной администрации сообщили волгоградцам, что финансирование расселения общежития по улице Жолудева, 18 не предусмотрено. 

О проблемах в общежитии на Жолудева, 18, признанного аварийным, журналисты ИА «Высота 102» рассказывали еще в апреле 2019 года. Из-за ветхости конструкций тогда жильцам запретили пользоваться душевыми. 

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