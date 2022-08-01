Происшествия

«Нас кто-то поджигает»: в Волгограде в третий раз вспыхнуло общежитие на Жолудева

Происшествия 01.08.2022 12:54
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01.08.2022 12:54


В Тракторозаводском районе Волгограда в очередной раз загорелось бывшее общежитие, расположенное на улице Жолудева, 18. Как стало известно ИА «Высота 102», пожар произошел на третьем этаже.

— Ночью 31 июля в 02.09 поступил сигнал о возгорании частично расселенного многоквартирного дома, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В двух комнатах горели вещи на площади в 80 квадратных метров. Расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.47. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Корреспонденты ИА «Высота 102» связались с одним из жильцов, чью комнату уничтожил ночной пожар.


— Сгорела моя комната на третьем этаже и еще две рядом. В доме живет всего несколько семей, остальные отсюда уехали после весеннего ЧП. Пожарных вызвали жители соседнего дома, — рассказал Алик. — Нас кто-то поджигает. Пока это все на уровне догадок. Но знающие люди мне сказали, что это очень сильно похоже на поджог. 

По словам волгоградца, после череды пожаров к ним стали наведываться асоциальные элементы. 

— У нас в доме теперь регулярно можно встретить бомжей и каких-то маргиналов. Они бродят по дому, вламываются в комнаты, что-то пилят, спят. Однажды я сам видел незнакомых мне людей, выходящих из комнаты соседей. Что они там делали — непонятно. 

По словам волгоградца, сразу после ночного происшествия у подъезда появилось объявление от местной администрации. 


— Сегодня у входа в подъезд вывесили объявление, чтобы люди срочно обращались в комитет по расселению из-за случившегося пожара. И опять все по кругу: переселяйтесь в маневренный фонд, а там жить невозможно. Менять шило на мыло? Дураков здесь нет, — делится житель бывшего общежития. — Люди по съемным квартирам мыкаются. Расселение — только в мечтах. Обращались к уполномоченному по правам человека. Так нам ответили, что маневренный фонд не пригоден для проживания. Выходит, что мы ничего не выдумывали?


В минувшую пятницу, добавил житель Волгограда, состоялось очередное собрание с участием представителей администрации ТЗР. На нем чиновники сообщили волгоградцам, что финансирование расселения общежития по улице Жолудева, 18 не предусмотрено. 

— Нам так и сказали — денег нет. Мол, они якобы решают с областным комитетом строительства вопрос о выделении какой-то квоты или субсидии, но пока ничего нет, – говорит житель общежития. – По словам представителя администрации, чтобы всех нас расселить нужно 84 миллиона рублей. 

Во вторник, 2 августа, в общежитии ожидают приезда комиссии от администрации района. Волгоградцы не исключают, что в здании будут отключать свет, газ и воду.

— То есть они последних людей, которые здесь остались, хотят выжить. А им некуда идти. Соседка моя, Оксана, которая писала жалобу уполномоченному по правам человека, так и сказала: «Я никуда не уйду, дальше так и буду здесь жить». 


Волгоградцы, оставшиеся в горевшем уже трижды общежитии, занимают комнаты на четвертом и первом этажах.  

— Мы пойдем до конца, потому что чувствуем свою правоту. Проверка, организованная прокуратурой, только укрепила нас в наших намерениях. К нам начинают прислушиваться. Мы же это все не придумали! От нас пытались отмахнуться в администрации района, подсовывали старое жилье, которое и жильем-то назвать стыдно. Теперь все будет по-другому. Мы на это очень надеемся, — заключает Алик. 


Напомним, что первый пожар в здании № 18 на улице Жолудева произошел 6 мая этого года. Тогда в результате ЧП погибли два человека. В СУ СКР по Волгоградской области сообщали об организованной проверке.

10 июля здесь же горела одна из комнат. По словам хозяина жилья, неизвестные сломали деревянную дверь и проникли в квартиру, где позже случилось возгорание. 

О проблемах в общежитии на Жолудева, 18, признанного аварийным, журналисты ИА «Высота 102» рассказывали еще в апреле 2019 года. Жильцам запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Чтобы поддерживать гигиену, люди самостоятельно из досок смастерили душевую, где купались на свой страх и риск.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / читатели информагентства 

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