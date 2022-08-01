Под Волгоградом мужчину зарезал отлетевший диск болгарки

В Урюпинском районе Волгоградской области в гараже обнаружено тело 46-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», местный житель погиб, пытаясь отпилить ручку от сковородки.
— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
Известно, что труп жителя Урюпинска обнаружила мать в гараже по улице Малой Песчаной. На теле погибшего обнаружены телесные повреждения от соскочившего полотна пилы. Днем 30 июля мужчина отправился в гараж, где электрической пилой-«болгаркой» без защитного кожуха попытался отрезать ручку от сковородки.
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