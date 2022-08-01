Еще один ребенок стал жертвой ядовитого паука в Волгограде

В Волгограде 12-летний школьник доставлен в больницу в результате укуса паука. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенка госпитализировали накануне из СНТ «Волга», расположенного на территории Тракторозаводского района.

– Вызов поступил 31 июля около 16.00 в дачное товарищество, – сообщил информагентству собственный источник источник в экстренных службах. – Незамедлительно пациент был доставлен в токсикологию больницы № 25 в Дзержинском районе, где ему оказывается квалифицированная помощь.

В ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения подтвердили факт поступления юного пациента.

– Ребенок госпитализирован в отделение токсикологии, его состояние стабильное, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – Предположительно ребенок мальчик пострадал в результате укуса паука Сака.

На минувшей неделе, напомним, в больнице после укуса паука оказался 10-летний школьник.

Всего в Волгоградской области с начала лета после укусов пауков оказались в больнице уже 17 человек, 12 из них были укушены ядовитыми каракуртами.