Происшествия

Еще один ребенок стал жертвой ядовитого паука в Волгограде

Происшествия 01.08.2022 11:33
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01.08.2022 11:33


В Волгограде 12-летний школьник доставлен в больницу в результате укуса паука. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенка госпитализировали накануне из СНТ «Волга», расположенного на территории Тракторозаводского района. 

– Вызов поступил 31 июля около 16.00 в дачное товарищество, – сообщил информагентству собственный источник источник в экстренных службах. – Незамедлительно пациент был доставлен в токсикологию больницы № 25 в Дзержинском районе, где ему оказывается квалифицированная помощь.

В ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения подтвердили факт поступления юного пациента.

–  Ребенок госпитализирован в отделение токсикологии, его состояние стабильное, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – Предположительно ребенок мальчик пострадал в результате укуса паука Сака.

На минувшей неделе, напомним, в больнице после укуса паука оказался 10-летний школьник.

Всего в Волгоградской области с начала лета после укусов пауков оказались в больнице уже 17 человек, 12 из них были укушены ядовитыми каракуртами. 


 

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