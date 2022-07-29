Происшествия

На диком пляже в Волгограде нашли труп

Происшествия 29.07.2022 12:58
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29.07.2022 12:58


В Советском районе Волгограда в микрорайоне Тулака из воды подняли труп. Как стало известно ИА «Высота 102», тело обнаружили на диком пляже. 

В СУ СКР по Волгоградской области корреспонденту информагентства подтвердили выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия. Информация уточняется. 

В Волгограде этим летом официально открыт лишь один пляж — в Красноармейском районе. 

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