На диком пляже в Волгограде нашли труп

В Советском районе Волгограда в микрорайоне Тулака из воды подняли труп. Как стало известно ИА «Высота 102», тело обнаружили на диком пляже.
В СУ СКР по Волгоградской области корреспонденту информагентства подтвердили выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия. Информация уточняется.
В Волгограде этим летом официально открыт лишь один пляж — в Красноармейском районе.
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