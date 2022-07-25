В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юноши

В Волгограде сегодня, 25 июля, обнаружено тело утонувшего накануне 19-летнего юноши. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек купался в Волге у причала № 18.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело найдено сегодня.

Известно, что 19-летний парень накануне примерно в 17.30 купался в Волге напротив исторического парка «Россия — Моя история». В присутствии очевидцев юноша нырнул в воду и больше не вынырнул.

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