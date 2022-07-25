Происшествия

В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юноши

Происшествия 25.07.2022 10:32
0
25.07.2022 10:32


В Волгограде сегодня, 25 июля, обнаружено тело утонувшего накануне 19-летнего юноши. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек купался в Волге у причала № 18. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело найдено сегодня. 

Известно, что 19-летний парень накануне примерно в 17.30 купался в Волге напротив исторического парка «Россия — Моя история». В присутствии очевидцев юноша нырнул в воду и больше не вынырнул. 

Читайте также: 

На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юноша

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
25.07.2022 10:43
Происшествия 25.07.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 10:42
Происшествия 25.07.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 21:01
Происшествия 24.07.2022 21:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 13:32
Происшествия 24.07.2022 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 12:15
Происшествия 24.07.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 11:49
Происшествия 24.07.2022 11:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 10:52
Происшествия 24.07.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 10:28
Происшествия 24.07.2022 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 09:25
Происшествия 24.07.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 21:48
Происшествия 23.07.2022 21:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 19:50
Происшествия 23.07.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 18:11
Происшествия 23.07.2022 18:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 17:50
Происшествия 23.07.2022 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 15:53
Происшествия 23.07.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 13:52
Происшествия 23.07.2022 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:21
ЕДГ-2022: начинается прием заявок на участие в дистанционном электронном голосованииСмотреть фотографии
10:43
Опасную икру производителя-«фантома» из Астрахани разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде грузовик врезался в скорую: пострадали беременная и два медработникаСмотреть фотографии
10:35
Путин ужесточил наказание для ворующих электричество россиянСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юношиСмотреть фотографии
10:17
«Концессии водоснабжения»: поверка приборов учета. Что важно знать?Смотреть фотографии
10:16
Попытка номер три: в Волгограде на капремонт Ворошиловского суда накинули 2 миллионаСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом в реанимации после ДТП с поездом умер мужчинаСмотреть фотографии
09:23
В центре Волгограда в границах ЦПКиО снова пустили трамваиСмотреть фотографии
08:49
«Здесь был футбол»: болельщики наследили около «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:32
60 тысяч волжан пришли на концерт Мити Фомина на День городаСмотреть фотографии
07:55
МЧС продлило штормовое предупреждение в Волгоградской области до 26 июляСмотреть фотографии
21:38
«Спасибо, парни!»: волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над «Форте»Смотреть фотографии
21:01
На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юношаСмотреть фотографии
20:24
Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалийСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде 25 июля обесточат дома в четырех районахСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде спасли мужчину с рыбной костью, проколовшей кишечникСмотреть фотографии
16:47
МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ничего не видно, все едут на аварийке»: видео с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Хотели как лучше»: в Волгограде жильцов многоэтажки измучил новый лифт от фонда капремонтаСмотреть фотографии
14:02
Волжскому на День города подарили крытый футбольный манежСмотреть фотографии
13:32
Врачи спасти не успели: в Волгограде внезапно умер 3-летний мальчик из МончегорскаСмотреть фотографии
13:07
На матч волгоградского «Ротора» и «Форте» продали 20 тысяч билетовСмотреть фотографии
12:52
«Как будто ничего и не было»: в центре Волгограда на месте прежней ямы снова лежат трамвайные рельсыСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде после пиратской вечеринки пропали две девочки-подросткаСмотреть фотографии
11:49
Двое пассажиров такси пострадали в ДТП у обладмина в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Лихач на иномарке раскурочил трактор в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Пьяная компания молодежи перевернулась на авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Бомж из Оренбурга в Волгоградской области напал на пенсионеркуСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом мужчина сломал челюсть при падении с электросамокатаСмотреть фотографии
 