Приехал в гости: под Волгоградом ищут тело утонувшего 22-летнего калужанина

В Иловлинском районе Волгоградской области организованы поиски утонувшего накануне 22-летнего жителя Калужской области. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек приезжал погостить к родственникам.

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Поиски тела продолжаются.

Известно, что трагический инцидент произошел вечером 27 июля на реке Дон в 50 метрах от паромной переправы станицы Трехостровской. Молодой человек утонул во время купания. В присутствии очевидцев он нырнул в воду и исчез из вида.

Как уточнили журналистам информагентства в ГКУ ВО «Аварийная-спасательная служба Волгоградской области», к поисковым мероприятиям привлечены три водолаза. Группа выехала к месту происшествия.

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