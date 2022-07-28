Происшествия

Приехал в гости: под Волгоградом ищут тело утонувшего 22-летнего калужанина

Происшествия 28.07.2022 10:20
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28.07.2022 10:20


В Иловлинском районе Волгоградской области организованы поиски утонувшего накануне 22-летнего жителя Калужской области. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек приезжал погостить к родственникам. 

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Поиски тела продолжаются. 

Известно, что трагический инцидент произошел вечером 27 июля на реке Дон в 50 метрах от паромной переправы станицы Трехостровской. Молодой человек утонул во время купания. В присутствии очевидцев он нырнул в воду и исчез из вида. 

Как уточнили журналистам информагентства в ГКУ ВО «Аварийная-спасательная служба Волгоградской области», к поисковым мероприятиям привлечены три водолаза. Группа выехала к месту происшествия.  

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