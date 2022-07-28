



В Волгограде эксперты-генетики регионального главка МВД помогли оперативникам вычислить вора, который проник в квартиру к 40-летнему преподавателю ВГАФКа и украл деньги вместе с ювелирными украшениями. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчину удалось поймать благодаря пятнам крови на занавесках, которые преступник оставил из-за разбитого окна.

– 13 июля 2022 года в Краснооктябрьском районе неизвестный проник в квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома, откуда похитил 18 000 рублей, золотое обручальное кольцо и наручные часы Tissot, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. – Злоумышленник, проникая в жилье через разбитое им окно, поранился и оставил следы крови на занавесках.

В ходе осмотра места происшествия криминалисты изъяли занавески с биологическими следами домушника. В результате экспертизы ДНК им удалось выявить генетический материал лица, который совпал с генетическим профилем ранее неоднократно судимого мужчины. Им оказался 44-летний местный житель.

– Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска, – сообщили в региональном главке МВД. – Под давлением неопровержимых улик он сознался в содеянном.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области