Происшествия

В Волгограде массово эвакуируют торговые центры

Происшествия 27.07.2022 15:14
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27.07.2022 15:14


В Волгограде сегодня, 27 июля, массово эвакуируют все торговые центры. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной послужила поступившая в экстренные службы информация о возможном минировании.  

Как уточнила корреспонденту информагентства директор Ворошиловского ТЦ Надежда Васильева, в здании комплекса уже идет проверка. 

— Организована эвакуация, обследуются все помещения, — подтвердила директор ТЦ. 

В Волгограде это уже далеко не первые случаи дестабилизации работы учреждений и органов госвласти, а также крупных торговых центров и объектов инфраструктуры. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о лжеминировании аэропорта, вокзала, налоговой инспекции, регионального УФАС и офиса «Единой России».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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