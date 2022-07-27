В Волгограде массово эвакуируют торговые центры

В Волгограде сегодня, 27 июля, массово эвакуируют все торговые центры. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной послужила поступившая в экстренные службы информация о возможном минировании.

Как уточнила корреспонденту информагентства директор Ворошиловского ТЦ Надежда Васильева, в здании комплекса уже идет проверка.

— Организована эвакуация, обследуются все помещения, — подтвердила директор ТЦ.

В Волгограде это уже далеко не первые случаи дестабилизации работы учреждений и органов госвласти, а также крупных торговых центров и объектов инфраструктуры.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о лжеминировании аэропорта, вокзала, налоговой инспекции, регионального УФАС и офиса «Единой России».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Вот это сходили в кино!»: в Волгограде эвакуировали несколько ТЦ