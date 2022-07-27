Экономика 27.07.2022 13:28
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27.07.2022 13:28
Банк «Открытие» выставил на торги принадлежащее ему офисное здание в Известковом переулке, д.3, расположенное на первой линии Садового кольца, общей площадью более 10 тыс. кв. м.
Офисный комплекс, выставленный банком «Открытие» на продажу, по адресу: Известковый переулок, д.3, — здание 2010 года постройки, стилизованное под архитектуру района. В прошлом году банк «Открытие» уже реализовал на торгах соседний бизнес-центр по адресу Известковый переулок, д.1 площадью 6 тыс. кв. м. Объект имел сходную инфраструктуру и назначение.
Выставленный на торги комплекс до настоящего времени использовался для управленческих и сервисных подразделений банка. Здание имеет 6 наземных офисных этажей с оборудованной на первом этаже кафе-столовой, а также 4 подземных этажа с трехуровневым паркингом на 63 автомобиля. Бизнес-центр оборудован необходимыми инженерными системами, в офисных помещениях преобладает планировка смешанного типа: отдельные кабинеты и зоны open space. Выполнен современный качественный ремонт.
Комплекс имеет отличную транспортную доступность и выгодное расположение: здание на первой линии Садового кольца, в шаговой доступности от станций метро Таганская (5 мин пешком) и Марксистская (6 мин пешком).
Торги пройдут 22 августа 2022 г.
Дополнительная информация по объекту доступна по ссылке: https://www.roseltorg.ru/procedure/COM20072200088.
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