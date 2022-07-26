



В Камышинском районе Волгоградской области восстановили права четверых детей-сирот, являющихся студентами вуза. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, прокурор добился индексации выплат для молодых людей.

Как стало известно информагентству, нарушения выявили в филиале Волгоградского государственного технического университета в городе Камышине.

В надзорном ведомстве пояснили, что согласно закону детям-сиротам и детям без попечения родителей, которые обучаются в государственных образовательных учреждениях, предоставляется соцподдержка в виде стипендии, а также компенсации на покупку одежды, обуви и письменных принадлежностей. В камышинском филиале ВолгГТУ причитавшиеся студентам выплаты не индексировались.

– Размер и порядок предоставления мер социальной поддержки таким детям определены Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 сентября 2018 года, – пояснила Черединина. – 14 марта 2022 года в данный приказ внесены изменения в части увеличения размера мер социальной поддержки, которые распространяются на правоотношения, возникающие с начала 2022 года. В связи с этим прокуратурой города Камышина в адрес директора филиала вуза внесено предоставление об устранении выявленных нарушений.

По результатам проверки студентам пересчитали матпомощь и дополнительно выплатили более 90 тысяч рублей.