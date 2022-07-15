В Волжском ночью в бывшем общежитии нашли труп мужчины

В Волжском Волгоградской области накануне обнаружили тело 53-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», местный житель скончался, ремонтируя фен.
— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству старший следователь следственного отдела по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Елизавета Осипова. — Тело обнаружила супруга погибшего.
Известно, что трагический инцидент произошел накануне около часа ночи в бывшем общежитии по улице Машиностроителей, 23. Со слов жены погибшего, ее супруг принялся ремонтировать фен. Разобрав устройство, он включил его в розетку и получил удар током.
Фото: следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области
Читайте также:
В Волгоградской области работника фермы насмерть поразило током