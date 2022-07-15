Происшествия

В Волжском ночью в бывшем общежитии нашли труп мужчины

Происшествия 15.07.2022 16:11
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15.07.2022 16:11


В Волжском Волгоградской области накануне обнаружили тело 53-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», местный житель скончался, ремонтируя фен. 

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству старший следователь следственного отдела по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Елизавета Осипова. — Тело обнаружила супруга погибшего. 

Известно, что трагический инцидент произошел накануне около часа ночи в бывшем общежитии по улице Машиностроителей, 23. Со слов жены погибшего, ее супруг принялся ремонтировать фен. Разобрав устройство, он включил его в розетку и получил удар током. 

Фото: следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области 

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