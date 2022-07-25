Происшествия

В городе Волгоградской области во время урагана сорвало крышу детсада

Происшествия 25.07.2022 18:47
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25.07.2022 18:47


В городе Ленинске Волгоградской области сегодня, 25 июля, во время урагана сорвало часть кровли детского дошкольного учреждения № 6. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Ленинского района, сейчас строительные бригады проводят на месте восстановительные работы.  

По сведениям местных чиновников, происшествие зафиксировано около 15.00. В это время в Ленинске наблюдались штормовой ветер и сильный дождь.  – Частично повреждено кровельное покрытие детского сада, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент на объекте работает межведомственная группа с участием муниципалитета, – сообщили в райадминистрации. – Силами МУП «Городское хозяйство» ведётся разбор упавших частей кровли. После приступят к ремонту кровли.

На время восстановительных работ деятельность детского приостановлена.

– Родителям на время проведения ремонтных работ будет предложено посещение детьми другого дошкольного учреждения города Ленинска, – уточняют чиновники. 

Фото: предоставлено администрацией Ленинского района 

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