Расследования

Волгоградку осудили на три года за обман подруги-инвалида

Расследования 25.07.2022 16:29
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25.07.2022 16:29


В Волгограде Центральный районный суд вынес приговор в отношении 41-летней Дарьи Белоусовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, женщину признали виновной в мошенничестве — местная жительница обманула инвалида-сироту почти на миллион рублей, состоя с ней в близких отношениях.

— Собранные следственным отделом по Центральному району города Волгограда СУ СКР по области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летней местной жительницы, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в крупном размере, ч. 2 ст. 159 УК РФ — четыре эпизода — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Известно, что в августе 2017 года злоумышленница, проживая в общежитии в центре Волгограда, познакомилась со своей соседкой. Последняя оказалась инвалидом-сиротой. Фигурантка дела решила воспользоваться доверчивостью новой знакомой. Она оформила на потерпевшую потребительские займы на общую сумму около полумиллиона рублей.  

Позже, осознавая, что никто не защитит девушку-инвалида, соседка оформила на нее кредитные договоры на общую сумму более 380 000 рублей. Женщина хотела за чужой счет приобрести ноутбук, телевизор и мобильный телефон. После всю технику подсудимая сдала в ломбард, а полученные деньги забрала себе.   

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда. 

— В ходе расследования сотрудники территориального подразделения предприняли меры для восстановления нарушенных прав девушки-инвалида, — добавила Буянова. 

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, по итогам рассмотрения уголовного дела суд приговорил волгоградку к трем годам колонии общего режима. 

– Осужденная взята под стражу в зале суда, – сообщает старший помощник прокурора Волгоградской области. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Фото: прокуратура Волгоградской области

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