



Зампрокурора Центрального района Волгограда Ильяс Бралиев просит суд отправить в колонию на ближайшие пять лет 41-летнюю местную жительницу. Волгоградка обманным путем оформила кредит и загнала в долги свою знакомую сироту-инвалида. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, женщине инкриминируют мошенничество в крупном размере (ч 2, 3 ст. 159 УК РФ).

– По версии следствия, в августе 2017 года жительница Волгограда убедила приятельницу, являющуюся инвалидом 3 группы, оформить кредит на 360 тысяч рублей, пообещав погашать его самостоятельно, - рассказала информагентству Черединина. - Однако, забрав деньги, свое обещание женщина не выполнила. Вдобавок она оформила на свою подругу кредиты на покупку бытовой техники.

С августа по декабрь 2017 года таким образом 41-летней женщине удалось присвоить себе более 860 тысяч рублей. Свою вину она не признает.

Судебное разбирательство состоится в Центральном районном суде 18 июля.