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Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалий

Полезно знать 24.07.2022 20:24
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24.07.2022 20:24



Панкреатит и холецистит сегодня существенно помолодели и встречаются даже у детей 4-5 лет. Избыточный вес, а также проблемы аллергии, пищеварения и эндокринной системы лидируют в списке заболеваний у школьников, в том числе в Волгоградской области. 
Заведующая нефрологическим отделением Волгоградской областной детской клинической больницы Екатерина Мазякина считает, что причина этого кроется в злоупотреблениях фастфудом, который специалисты называют «пищевым мусором».
- Это «бомба» замедленного действия, которая со временем даст о себе знать букетом серьезных заболеваний, - уверена специалист.
По ее словам, жирная пища, щедро приправленная химикатами – короткий путь к воспалению желудочно-кишечного тракта. А если еще запивать фастфуд газировкой, то пища совсем не переваривается и покидает желудок. Она почти не смешивается с желудочным соком, и в кишечнике появляется слизь, которая начинает гнить, образуются газы.
В фастфуде много соли, так как с ней еда вкуснее и дольше хранится. Однако избыток хлорида натрия нарушает солевой баланс организма, задерживает воду в мягких тканях и приводит к гипертонии. Провоцирует болезни почек – им приходится работать на пределе, чтобы выводить лишнюю соль.
Такая еда провоцирует и кожные болезни, так как в фастфуд в больших количествах добавляется глютамат натрия - химический усилитель запаха и вкуса, который может вызвать аллергическую реакцию организма. Если на лице угревая сыпь, то в первую очередь надо отказаться от сладостей и жирной пищи.
По данным ряда исследований дети и подростки, увлекающиеся фастфудом, также предрасположены к экземе – эта кожная болезнь проявляется в виде зудящих воспаленных пятен.
Девушки, которые злоупотребляют фастфудом, восприимчивы к поликистозу яичников – это заболевание мешает зачать и полноценно выносить ребенка. А если едой быстрого приготовления увлекается беременная женщина, она рискует родить ребенка со склонностью к ожирению и диабету.
Трансжиры и консерванты влияют и на мужскую репродуктивную функцию. Эти вещества есть в колбасе, сосисках и замороженных полуфабрикатах – пельменях, варениках и пицце.
Жирная пища в детском возрасте тормозит развитие костной ткани. Это в дальнейшем приводит к заболеваниям костей.
Частое питание фастфудом вызывает скачки инсулина – его выделяет поджелудочная железа в ответ на повышение уровня сахара. Здоровый организм способен справляться с такими всплесками и самостоятельно регулировать уровень глюкозы. Но со временем реакция на выброс гормона нарушается и развивается ожирение или диабет 2-го типа.
Излишняя любовь к картофелю фри, картофельным оладьям, пончикам, наггетсам, жареным пирожкам приводит к накоплению на стенках кровеносных сосудов плохого холестерина, что в конечном итоге приведет к сердечно-сосудистой патологии и болезням печени даже у маленьких детей.
- Запрещать ребенку любимую, но условно вредную еду – бессмысленно. Принцип рационального питания гласит: нет запрещенных продуктов, все дело в их количестве. Ищите альтернативу: овощи, мясо, фрукты, десерты. Важно, чтобы для детей всегда была альтернатива вредному и вкусному фастфуду в виде домашнего, полезного и не менее вкусного питания, - советует Екатерина Мазякина. 

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