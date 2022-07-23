Футболисты волгоградского «Ротора» сменили американскую форму на немецкую









В сезоне 2022/2023 сине-голубые будут выступать в экипировке от компании Puma. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе «Ротор». У «Ротора» будет два игровых комплекта: синий и белый.





В прошлом сезоне форму для волгоградских футболистов предоставляла американская компания Nike. Однако эта компания объявила об уходе из России. К слову, Nike обеспечивала комплектами игровой формы и другие российские клубы, в частности, московский «Спартак».





Интересно, что намерение покинуть российский рынок озвучивали и в компании Puma. Однако затем появилась информация, что компания продолжает принимать заказы на поставку спортивной одежды.