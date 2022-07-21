



Теперь в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» можно выставлять платежные требования клиенту любого банка. Средства при этом могут списываться на условиях заранее данного контрагентом акцепта или с акцептом каждого документа.

Новая услуга позволит снизить объем просроченной дебиторской задолженности и повысить финансовую дисциплину как действующих, так и новых контрагентов. Помимо этого, компании существенно сократят трудозатраты на создание, печать и подписание расчетных документов. Банк «Открытие», в свою очередь, будет в несколько раз быстрее обрабатывать и отправлять платежные требования в банк плательщика.

— Мы рекомендуем нашим клиентам использовать платежные требования как один из актуальных инструментов для расчетов в изменившихся рыночных условиях. Сейчас многие крупные компании начинают активно сотрудничать с новыми контрагентами, что иногда достаточно рискованно. Чтобы обезопасить себя, в условиях договора можно предусмотреть систему взаиморасчетов с использованием платежных требований на условиях заранее данного акцепта и не ждать от поставщика оплату за товары и услуги, как это принято в стандартной практике. Платежные требования можно отправлять в любой банк РФ, а контролировать статус их обработки удобно в интернет-банке, — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».