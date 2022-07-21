







Прокуратура Волгоградской области проводит проверку в связи с внештатной остановкой колеса обозрения в ЦПКиО Волгограда, в результате чего на аттракционе на пять часов застряли 10 детей и 11 взрослых.

- В настоящее время работа данного аттракциона приостановлена. По предварительным данным, причиной остановки аттракциона явилась техническая неисправность системы электроснабжения, что привело к выходу из строя двух моторов-редукторов , - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.













Эвакуация людей, которые находились на разной высоте в запертых стеклянных кабинках колеса обозрения, проводилась силами сотрудников МЧС. Людей с нижних кабинок эвакуировали при помощи автолестниц, затем колесо проворачивали практически вручную с помощью троса, чтобы вызволить остальных. Операция по спасению посетителей аттракциона закончилась ночью. Никто не пострадал.













Ранее сотрудники парка сообщили корр. ИА "Высота 102", что причиной случившегося мог стать скачок напряжения, после чего аттракцион сломался.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также даст оценку безопасности всех имеющихся в парке аттракционов.

Всего в 2021 году органами прокуратуры Волгоградской области пресечено более 150 нарушений требований законодательства о безопасности при эксплуатации аттракционов.

Фото прокуратуры Волгоградской области

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