В Волгограде люди пять часов просидели на сломавшемся колесе обозрения

В Волгограде операция по спасению людей, застрявших на высоте 40 метров из-за поломки колеса обозрения, завершилась ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» посетители аттракциона провели взаперти больше пяти часов. Почти половина из них - дети.

Напомним, что остановка колеса обозрения произошла в Центральном парке культуры и отдыха около 20.00 20 июля. О спасении последних – находившихся на самом верху – людей в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили в 01.35.

– Все люди эвакуированы. Всего силами ГУ МЧС России по Волгоградской области был эвакуирован из кабинок колеса обозрения 21 человек, в том числе 10 детей, – сообщили в чрезвычайном ведомстве. – Всего привлекалось 22 человека личного состава и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники.





Напомним, что в качестве предварительной причины остановки 40-метрового колеса обозрения на берегу Волги называют перебои с электричеством. По сведениям сотрудников ЦПКиО, около 20.00 в парке полностью погас свет, в результате чего все аттракционы остановились. После подачи электричества запустить колесо не удалось.

Прибывшие на место спасатели с помощью автовышки в течение двух часов вызволили людей, находившихся в нижних кабинках. Чтобы добраться до верхних, сотрудникам МЧС буквально в прямом смысле пришлось вручную крутить аттракцион.

Официальные причины происшествия руководство парка озвучит после проверки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области