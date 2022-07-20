Происшествия

Стали известны возможные причины остановки колеса обозрения в Волгограде

Происшествия 20.07.2022 23:57
0
20.07.2022 23:57




Предварительной причиной внезапной остановки аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде называют скачок напряжения. Как стало известно ИА «Высота 102» от работников парка, вечером 20 июля, в ЦПКиО в один момент резко погас везде свет, а потом включился.
- Произошел скачок напряжения и после того, как дали свет, аттракционы не заработали. Все аттракционы, в том числе колесо обозрения, остановились. Скорее всего, из-за этого скачка перегорело какое-то оборудование, - сообщил корреспонденту ИА «Высота 102» сотрудник ЦПКиО, который отказался от авторизированного комментария.
По его словам, сотрудников парка никто не предупредил о каких-то работах и возможных проблемах с электроснабжением. Тогда бы сотрудники ЦПКиО смогли перейти на резервные источники питания, что позволило бы избежать ситуации с остановкой колеса обозрения и других аттракционов.
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 22:10 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находятся 24 человека – взрослые и дети.
Людей с нижних кабинок удалось эвакуировать при помощи автолестницы. После того, как разблокировали мотор, сотрудники МЧС при помощи троса стали прокручивать колесо, чтобы спасти тех, кто оказался на самом верху.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото и видео ИА «Высота 102»
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
20.07.2022 23:21
Происшествия 20.07.2022 23:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 22:13
Происшествия 20.07.2022 22:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 21:24
Происшествия 20.07.2022 21:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 14:06
Происшествия 20.07.2022 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 13:34
Происшествия 20.07.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 11:39
Происшествия 20.07.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 11:29
Происшествия 20.07.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 10:51
Происшествия 20.07.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 10:30
Происшествия 20.07.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 09:55
Происшествия 20.07.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 18:23
Происшествия 19.07.2022 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 15:57
Происшествия 19.07.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 14:55
Происшествия 19.07.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 12:47
Происшествия 19.07.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 11:50
Происшествия 19.07.2022 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:57
Стали известны возможные причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:21
МЧС: на обесточенном колесе обозрения в Волгограде застряли 24 человекаСмотреть фотографии
22:13
В ЦПКиО Волгограда эвакуируют людей из кабинок колеса обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Охранник ЧОПа полтора месяца воровал форму у волгоградских футболистовСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде после срыва закупки удвоили сумму на ремонт мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
20:55
«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
20:28
Прокурор Костенко выслушал проблемы бизнесменов на особой территорииСмотреть фотографии
19:46
«Сразу набросились с угрозами»: волгоградец оказался в больнице после конфликта на горящей свалкеСмотреть фотографии
18:40
Помог талисман и чесалась ладошка: волгоградская пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моряСмотреть фотографии
16:44
Территорию бывшего тракторного завода в Волгограде готовят для жилой застройкиСмотреть фотографии
16:31
Такырная круглоголовка попала в Красную книгу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
«Раньше был за нас»: Роспотребнадзор отказался защищать жителей Волгоградской области от битумной «душегубки»Смотреть фотографии
15:51
Волгоградец получил 2 года строгого режима за угрозы убить и зарезать полицейскогоСмотреть фотографии
15:06
Пойму реки Царицы в Волгограде хотят наполнить водойСмотреть фотографии
14:36
Погибла пшеница и подсолнечник: в Камышине озвучили новые потери от градаСмотреть фотографии
14:06
«Мальчишки, тут столько горя!»: опубликованы фото обвалившегося корпуса на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
Мясной корпус частично обрушился на Народной ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде Россельхозбанк представил цифровые сервисы для фермеровСмотреть фотографии
11:39
СК выясняет обстоятельства происшествия в волгоградском магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:29
РУСАЛ масштабно отметил День металлурга в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пациент умер после падения со второго этажа психбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом во время конфликта между двумя братьями подстрелили третьегоСмотреть фотографии
10:51
Массовое ДТП произошло под Волгоградом из-за недомогания водителяСмотреть фотографии
10:32
«Уехала с детьми домой»: пропавшую с двумя девочками няню нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
На горчичном поле под Волгоградом сгорел американский комбайнСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцы выстроились в очередь за едой «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
09:55
В Волжском в машине нашли разложившийся труп женщиныСмотреть фотографии
09:31
Волгоградская область удвоила объемы собранной пшеницыСмотреть фотографии
09:03
Чиновники стали первыми посетителями «Вкусно – и точка» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Еще одна бригада волгоградских медиков отправилась в ЛНРСмотреть фотографии
 