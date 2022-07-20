









Предварительной причиной внезапной остановки аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде называют скачок напряжения. Как стало известно ИА «Высота 102» от работников парка, вечером 20 июля, в ЦПКиО в один момент резко погас везде свет, а потом включился.

- Произошел скачок напряжения и после того, как дали свет, аттракционы не заработали. Все аттракционы, в том числе колесо обозрения, остановились. Скорее всего, из-за этого скачка перегорело какое-то оборудование, - сообщил корреспонденту ИА «Высота 102» сотрудник ЦПКиО, который отказался от авторизированного комментария.

По его словам, сотрудников парка никто не предупредил о каких-то работах и возможных проблемах с электроснабжением. Тогда бы сотрудники ЦПКиО смогли перейти на резервные источники питания, что позволило бы избежать ситуации с остановкой колеса обозрения и других аттракционов.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 22:10 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находятся 24 человека – взрослые и дети.

Людей с нижних кабинок удалось эвакуировать при помощи автолестницы. После того, как разблокировали мотор, сотрудники МЧС при помощи троса стали прокручивать колесо, чтобы спасти тех, кто оказался на самом верху.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото и видео ИА «Высота 102»

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