«Россети Юг» улучшили электроснабжение двух удаленных населенных пунктов в Волгоградской области

Экономика 21.07.2022 10:19
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21.07.2022 10:19
«Россети Юг» завершили ремонт основного оборудования подстанции 110 кВ «Новая Паника» во Фроловском районе Волгоградской области.
Подстанция питает электроэнергией более 1 000жителей удаленных населенных пунктов Новая Паника и Красные Липки, а также две школы и два фельдшерско-акушерских пункта, расположенные на территории этих хуторов.
От исправной работы подстанции зависит также надежное энергоснабжение Краснолиповского филиала сельскохозяйственного предприятия ООО «МясКО». Животноводческое хозяйство специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молочной продукции. Надежное энергоснабжение позволит предприятию использовать современные технологии для успешного воспроизводства племенного хозяйства.
В рамках плановых ремонтных работ энергетики произвели ревизию активной части силового трансформатора 110 кВ, выполнили замену резиновых уплотнений, покраску бака, сушку и очистку трансформаторного масла.
Фото: ПАО «Россети Юг»
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