«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Объесться блинов, промчаться на тройке и выбрать невесту: как отмечали Масленицу в Царицыне

Когда, как не во время Масленицы, мастеровитая хозяйка могла во всеуслышание заявить о своих кулинарных талантах? Не имея современного набора ингредиентов, жительницы Царицына все же умели удивлять. Какие блюда появлялись на праздничных столах несколько столетий назад, и какие традиции соблюдались на последней яркой и шумной неделе накануне Великого Поста, расскажем в материале ИА «Высота 102».

От одного лишь перечисления блюд, которым жители Царицына потчевали гостей в масленичные дни, разыграется аппетит. Всех без исключения гостей в это время кормили не только гречишными, ржаными и овсяными блинами, но и пирогами с разными начинками, хворостом, ватрушками, сырниками и творожниками. Уже представили размах гуляний?

- Особенно популярны у местных хозяек были овсяные блины, - рассказывает научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Волгоградского областного краеведческого музея Любовь Бахталова. – Во время Масленицы их уже не начиняли мясом, так как неделя накануне Великого Поста называлась Сырной Седмицей. Зато в качестве начинок использовались и капуста, и грибы, и картофель, и творог. Эти ингредиенты либо заворачивали в блин, либо накладывали на него для румяного припека.


За неделю жители города, вкусившего настроение шумного праздника, успевали не только как следует наесться, но и повстречаться со своими близкими. Столы, которые буквально ломились от масленичных угощений, успевали накрыть и золовки, и снохи, и тёщи.

- Дни в народном календаре устанавливались неспроста. Например, в пятницу в Царицыне устраивали «Тещины вечерки», а в субботу – «Золовкины посиделки». К кому в эти дни нужно идти в гости, вопросов не возникало, - комментирует Любовь Бахталова. 

Зимние улочки Царицына тем временем в прямом смысле гудели от праздника. С заливистым хохотом и визгом горожане «летали» по катку под звуки духового оркестра или наперегонки мчались на наряженной тройке к ближайшей деревне.

- Конечно, ни одна масленичная неделя не обходилась без балаганов и игр, во время которых у молодых людей появлялась возможность подержать девушку за руку или даже приобнять ее. В праздничной программе были и целовальные игры, ведь накануне Великого Поста молодежь присматривала себе пару, чтобы после его окончания сыграть свадьбу, - отмечает сотрудник краеведческого музея. – В воскресенье, после кульминации праздника, шум на улицах постепенно умолкал, а всю скоромную, то есть непостную еду, раздавали нищим. С понедельника на столах местных жителей могли появиться уже постные блины – вместо яиц и молока в них добавляли крахмал. В качестве дополнительных ингредиентов, придающих блюду дополнительной сытности, хозяйки использовали толченую картошку или пшенную кашу.

Фото из архива V102.ru

