46-летнюю волгоградку с тяжелым диагнозом эвакуировали с Сарпинского









Сегодня, 16 февраля, с острова Сарпинский в Волгограде срочно эвакуировали женщину с гипертоническим кризом с осложнениями. 46-летнюю женщину после осмотра фельдшером здравпункта острова Сарпинский ГУЗ Поликлиника №5 Викторией Бузенковой и постановки предварительного диагноза забрали с воложки Куропатка и погрузили на аэролодку. В эвакуации принимали участие спасатели Краснослободского поисково-спасательного отряда.

Женщину доставили на речной вокзал, откуда ее забрала скорая помощь.



Напомним, это уже вторая медицинская эвакуация с острова Сарпинский за последние несколько дней. 12 февраля аэролодка перевезла на «большую землю» с Сарпинского пожилую женщину, жительницу хутора Кожзавод, в прединсультном состоянии. Пенсионерку госпитализировали.



Видео V102.RU



