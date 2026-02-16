



Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме с дополнительными выплатами. Как рассказали в областном комитете по труду и занятости населения, гражданам стали приходить поддельные письма о получении выплат в размере 21 350 рублей от имени комитета. Для этого злоумышленники просят оформить карту «Мир», совершить покупку и заполнить анкету.

Уточняется, что аферисты действуют от имени Роструда. Хотя ни в одном из названных официальных ведомств не сообщалось о дополнительных выплатах гражданам.

В профильном комитете напоминают жителям региона, что мошенники могут копировать дизайн сайта «Работа России», но используют для этого поддельные адреса.