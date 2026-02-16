



В последние годы зимняя рыбалка в Волгоградской области стала едва ли не новым экстремальным увлечением. Из-за тончайшего льда, больше напоминающего карамельную, лопающуюся от одного прикосновения, корку, «голодные» до эмоций горожане не раз попадали в смертельно опасные ситуации. При этом в последние дни ледовый покров стал стремительно таять в связи с потеплением. Насколько безопасно зимнее хобби в этом году? Что делать, если при первых шагах лед предательски затрещал под ногами? И сколько времени есть на спасение тонущего? Ответы на самые горячие вопросы холодного сезона – в материале ИА "Высота 102».

Начнем с главного. Вы приехали к реке и пытаетесь оценить толщину льда на глаз. На что следует обратить внимание в первую очередь? Специалисты ГКУ «Служба спасения» рекомендуют посмотреть на цвет покрытия – тонкую корочку выдадут молочные, белые, матовые оттенки – по словам спасателей, прочность "цветного" льда ниже прозрачного в два, а то и в три раза.

- Серый и тусклый лед означает, что под ним находится вода. Наступать на него категорически запрещено, - настаивают специалисты региональной Аварийно-спасательной службы. – С зимней рыбалкой стоит повременить и если на поверхности лежит снег, который, действуя подобно одеялу, замедляет рост льда и маскирует полыньи и трещины. Многочисленные трещины, особенно радиальные, то есть расходящиеся от центра, а также вмерзшие пузырьки воздуха, водоросли и другая растительность – еще одни важные сигналы опасности.

Водоемы в устьях рек и впадения ручьев, под мостами и в узких протоках, а также в местах сброса промышленных или сточных вод советуют обходить стороной, ведь зимой они вряд ли оставят о себе приятные впечатления.

И все же разберём конкретные зимние сценарии. Ситуация 1. Опасная. Представим, что вы готовитесь выйти на ледяную гладь. Как максимально обезопасить себя от ЧП?

- Для начала грамотно составьте свой будущий маршрут, не доверяя «народным тропам». Перед выходом на лед фанатам зимнего отдыха советуют «семь раз отмерить», а в этом конкретном случае – узнать о толщине льда из официальных источников.

- Тщательно подготовьтесь, захватив с собой не только удочки и снасти, но и надев спасательный жилет и специальные «когти». Даже на прочной поверхности эта экипировка – не дополнительный инвентарь, а базовое снаряжение.

- Расскажите близким, где конкретно вы планируете рыбалить. В случае ЧП это критически сократит время поисков.





Если же все пошло не по плану, и рыбацкий азарт отодвинул на задний план всю обязательную подготовку, действуйте быстро, но четко.

- При первом же треске льда замрите на месте. Спасатели региональной Аварийно-спасательной службы напоминают, что панический бег лишь усугубляет ситуацию и сокращает шансы выйти сухим из воды.

- Лягте на лед, раскинув в сторону руки и ноги. В этом случае важно распределить давление тела на максимальную площадь.

- Не вставая, аккуратно возвращайтесь к берегу по своему же следу. Горожанам рекомендуют либо ползти к месту спасения, либо катиться к нему, как тюлень.

- Встать на ноги и как можно скорее выбежать на сушу можно лишь после отступления от опасной зоны на несколько метров.

Ситуация 2. Неоправданно рискованная. Вы решили получить долю зимнего адреналина, но не мерзнуть над узкой лункой, а пронестись по льду на тюбинге и устроить на замерзшей воде турнир по хоккею. Так ли это безопасно на самом деле?

Волгоградские спасатели, из года в год сталкивающиеся с сотней разных ситуаций, говорят единогласно и безапелляционно –катание на коньках и веселые гонки на тюбингах возможны лишь на официальных катках и спусках. Исключением из правил не становятся даже те сезоны, в которых свои правила диктуют морозы.

- Небольшой склон у берега может придать «ватрушке» разгон, достаточный для выезда на тонкий лед, - комментируют специалисты ГКУ Служба спасения". – А из-за отсутствия сцепления вы не сможете ни остановить тюбинг, ни изменить траекторию его движения. Катание на коньках тоже нельзя назвать безопасным развлечением, так как лед у берега часто намного толще, чем в центре водоема. Отъехав всего на пару десятков метров, вы рискуете оказаться на тонкой поверхности. К тому же, коньки создают точечную ударную нагрузку, которой может быть достаточно для образования трещин или даже проломов. Отпуская ребенка кататься на тюбингах или на коньках, вы совершенно неоправданно рискуете его жизнью и здоровьем.

Ситуация 3. Критическая. Лед все же треснул, и вы оказались в воде.

Если самый плохой сценарий стал вашей реальностью, каждый шаг должен совершаться максимально быстро – счет в этом случае идет буквально на минуты.

- Попадание в ледяную воду вызывает мгновенный холодовой шок, который приводит к панике и неконтролируемому дыханию, - объясняют волгоградские спасатели. – Из-за стремительного охлаждения мышц, рук и ног уже через пять-семь минут человек не сможет выбраться из воды без посторонней помощи. Время до потери сознания при температуре воды около нуля индивидуально, но зачастую не превышает 30-40 минут.





- Первым делом горожанам необходимо позвонить по телефонам 112 или 33-60-60 и максимально четко описать ситуацию, назвав координаты. В ожидании спасателей волгоградцам советуют не подходить к краю полыньи, а лечь на лед и подавать издалека длинную палку, веревку или даже обычный шарф.

- Когда трясущийся от холода рыбак окажется на берегу, с него следует сразу же снять мокрую одежду – в критических ситуациях очевидцам рекомендуют не мешкаться и разрезать тяжелые, набухшие от воды вещи.

- Пострадавшего необходимо как можно скорее укутать в одеяло, а в идеале – найти для него сухую одежду. В теплом помещении его следует согревать не «градусом», а сладким чаем или водой.

- Чего точно не стоит делать после спасения тонущего, так это растирать его тело снегом или жесткой тканью. Еще одна антирекомендация от спасателей – немедленное окунание замерзшего в горячую ванну – резкая смена температур вызовет приток холодной крови к сердцу и может привести к его остановке.

Накануне Нового года, когда в Волгоградской области стояла отнюдь не зимняя погода, многие рыбаки на свой страх и риск открыли сезон ловли. Увы, но в некоторых случаях безобидный отдых закончился трагедией.

Всего же за прошлый год водоемы унесли жизни 70 человек – летом самой частой причиной ЧП становилось купание в запрещенных местах, а зимой – игнорирование самых простых правил безопасности и бесконечное упование на «авось».

Фото из архива V102.ru и администрации Волгоградской области