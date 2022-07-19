Бизнесмен из Калининграда снимет в Волгограде видеоролик о котлете по-киевски

Борьба с коррупцией 19.07.2022 12:53
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19.07.2022 12:53
Всего в 375 тысяч рублей обойдется выполнение заказа ГКУ «Региональный центр туризма» на создание трех видеороликов о туристском потенциале Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», учреждение заключило контракт по итогам закупки с индивидуальным предпринимателем Щедухиным О.А., зарегистрированным в налоговой инспекции Калининграда.
Бизнесмен, как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, предложил самую низкую цену, сбив начальную стоимость контракта почти в три раза. При этом желающих смонтировать видеоролики о туристском потенциале Волгограда было необычайно много – так, заявки на аукцион подали 26 участников.
Напомним, тематикой видеороликов должны стать достопримечательности Волгограда, виды острова Сарпинский, а также гастрономический туризм региона. В частности, исполнитель должен показать винодельни, местную рыбу и блюда из нее, местные фрукты и овощи, кондитерские изделия, а также горчичное масло, горчицу и котлеты по-киевски.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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