В Волгограде снимут видеоролик о котлете по-киевски









Миллион рублей выделено для создания трех видеороликов о туристском потенциале Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступило ГКУ «Региональный центр туризма». Тематика видеороликов – достопримечательности Волгограда. В частности, один из них должен быть посвящен острову Сарпинский и его будущему развитию.





Тема второго ролика – достопримечательности Волгограда. Исполнитель должен будет включить в видеоматериал не менее 10 локаций, в том числе Мамаев курган, музей «Сталинградская битва», Дом Павлова, мельницу Гергардта, стадион «Волгоград Арена», здание железнодорожного вокзала и фонтан «Хоровод», Александро-Невский собор, Волгоградский планетарий, памятник Лосеву, музей «Старая Сарепта», шлюзы Волго-Донского канала, пожарную каланчу, реку Волга, речной вокзал и набережную.





Еще один ролик должен быть посвящен гастрономическому туризму Волгоградской области. «Героем» этого произведения станет еда. Заказчик хочет увидеть в конечном продукте кадры виноделен, местную рыбу и блюда из нее, местные фрукты и овощи, кондитерские изделия, а также горчичное масло, горчицу и котлеты по-киевски.





Каждый ролик должен длиться не более 90 секунд и демонстрировать туристический потенциал региона.





К технике выполнения заказа также предъявляются определенные требования. Так, концепция серии видеороликов должна содержать разработанное уникальное ключевое послание в виде слогана на русском языке, уникальный визуальный стиль, описание сторителлинга и уникальные стилистические решения.



