Общество

Картошка есть, а спроса нет: годовая инфляция продолжает тормозить в Волгоградской области

Общество 15.07.2022 12:42
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15.07.2022 12:42


По сведениям Банка России, в Волгоградской области продолжает замедляться и остается самой низкой в ЮФО годовая инфляция. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные, в июне она замедлилась еще на 1,7 п.п. и составила 15%. Эксперты уверены, что влияние на данный процесс оказало снижение цен на сезонные овощи и фрукты, и в первую очередь – на картофель.  При этом волгоградцы теряют интерес к электронике и одежде. 

– Из-за благоприятных погодных условий в этом году и расширения импорта на прилавках магазинов области было достаточное количество овощей – годовой рост цен на капусту, картофель и лук замедлился, появились более дешевые помидоры, морковь и свекла. Замедлению инфляции в регионе также способствовала коррекция цен на бытовую электронику и смартфоны, – говорится в докладе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России. – На это повлияло укрепление рубля и ослабление потребительского активности после всплеска в начале весны. 

Сообщается также, что в июне в Волгоградской области было зафиксировано снижение цен на строительные материалы. Как результат – снизился годовой рост цен на корпусную мебель. Сыграло роль и возвращение на российских рынок магазинов, представляющих зарубежные бренды. 

– Предложение на рынке одежды увеличилось, повысилась конкуренция, как следствие, скорректировалась динамика цен на одежду. На ценовую динамику повлияло и охлаждение спроса, – сообщил руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Оказывает влияние на годовую инфляцию и снижение процентных ставок по основным банковским операциям. Так, в частности, замедлился годовой рост платы за пользование потребительским кредитом. 

– В базовом сценарии Банк России ожидает, что в 2022 году инфляция в целом по стране составит от 14,0 до  17,0 %. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, – резюмируют авторы доклада. 

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