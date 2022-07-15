В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при расходовании бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Жилье». Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, предметом расследования стала вырубка зеленых насаждений в Советском районе Волгограда.

В октябре 2021 года подрядчиком, который занимался технологическим подключением к сетям водоснабжения жилой застройки на ул. Родниковая, и МБУ «Волгоградзеленхоз» был заключен договор на выполнение работ по сносу зеленых насаждений.

Срок выполнения работ по договору составлял 30 дней, стоимость - 1, 7 млн. рублей.

В ноябре 2021 года МБУ «Волгоградзеленхоз» заключило договор с субподрядчиком на сумму 1, 5 млн. рублей со сроком исполнения указанных выше работ в течение 1 дня.

– При этом у фирмы-субподрядчика отсутствовали ресурсы для выполнения обязательств, фактически никакие работы субподрядчиком не проводились. Между тем, работы были фактически выполнены до заключения договора с субподрядчикам. Однако в дальнейшем МБУ «Волгоградзеленхоз» перечислило субподрядчику за невыполненные работы частичную оплату по договору сумме 900 тыс. рублей, – пояснила Оксана Черединина.

Материалы надзорной проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Между тем, как следует из документов, опубликованных на сайте госзаказов, в роли субподрядчика, с которым МБУ «Волгоградзеленхоз» заключило договор на вырубку деревьев, выступило ООО «Торгово-строительная компания «Сроймаштех». С фирмой оформили отношения без конкурсных процедур, посредством осуществления закупки у единственного поставщика.





Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»