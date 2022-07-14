Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчах









Волгоградский «Ротор» завершил свою очередную предсезонную игру победой над «Спартаком-Нальчиком» со счётом 2:0. Как и предыдущая встреча сине-голубых, этот поединок состоялся в городе Лермонтов, сообщает ИА «Высота 102». Любопытно, что клуб из Нальчика тренирует бывший наставник волгоградской команды Хасанби Биджиев, который возглавлял "Ротор", когда он играл в премьер-лиге.







В первом тайме игра не отличалась обилием голевых моментов. Спартаковцы в начале матча отметились двумя ударами по воротам волгоградцев, однако мяч в обоих случаях пролетел чуть выше ворот. Под конец первой половины игры футболисты «Ротора» организовали опасную атаку, результатом которой стал нанесённый удар в створ ворот «Спартака», однако голкипер выручил свою команду.







Через несколько минут соперники волгоградцев сумели создать аналогичный момент на половине поля и снова в игру вступил вратарь «Ротора» Иван Литвенок, отразив опасный выстрел от противника.Однако счет в первой половине матча так и не был открыт.







Во втором тайме значительное игровое преимущество появилось у сине-голубых, чем футболисты волгоградской команды успешно воспользовались. Сначала на 65-ой минуте после удара защитника «Ротора» Сергея Обивалина мяч попал в руку игрока «Спартака» и судья назначил пенальти в ворота клуба из Нальчика, который успешно реализовал полузащитник Артём Максименко.







На 83-ей минуте футболисты «Ротора» заработали штрафной на чужой половине поля. Максименко выполнил подачу на Обивалина и тот головой переправил мяч в ворота «Спартака», установив окончательный счёт в матче.







Напомним, волгоградский клуб одержал уже четыре победы в товарищеских матчах. Впереди – еще две игры. Первенство второй лиги стартует 24 июля.