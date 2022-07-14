Общество

«Ущерб есть, а дела нет»: главе Волгограда «прилетело» из-за самовольной дороги

Общество 14.07.2022 19:53
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14.07.2022 19:53


 

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес главы Волгограда Владимира Марченко в связи с обнаружением самовольной дороги на перекрестке ул. Ангарская и Третья Продольная в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», эта информация содержится в ответе на редакционный запрос, направленный в адрес природоохранного ведомства при подготовке публикации о нанесении ущерба окружающей среде строительством  в зеленой зоне. 


Так, в прокуратуре признали факт проведения земельных работ специализированной техникой с целью устройства автодороги на границе СНТ «Дубки». 

– Самовольное прокладывание дороги неустановленными гражданами привело к разрушению восьми водоотводных лотков с Третьей Продольной магистрали общей протяженностью ориентировочно 25 метров, – сообщается в документе.

– Также в ходе осмотра установлено, что на почве имеется место несанкционированного размещения отходов производства и потребления, включающие в себя в мусор от строительных и ремонтных работ, – говорится в ответе. 



Представление в адрес главы Волгограда, вынесенное в целях устранения выявленных нарушений, находится на рассмотрении межрайпрокуратуры, заверили в ведомстве. 

Однако добиться возбуждения уголовного дела волгоградцам, которые и забили тревогу из-за вырубки деревьев при строительстве самовольной дороги, не удалось. 


Так, заместитель начальника отдела полиции №3 Н. Лемякин отказал в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления». Так как не установлено лицо, осуществившее вырубку, «то не представляется возможным установить наличие или отсутствие разрешительного документа на вырубку»,  – цитата из документа. А посему, сделан вывод полицейским, «отсутствуют повод и основания для возбуждения уголовного дела». 

Жителей этот ответ привел в недоумение.

– Если следовать этой логике, то по факту убийства человека тоже не стоит возбуждать уголовное дело, так как убийца не найден? – удивляются волгоградцы. – Нам непонятно, почему участковый капитан полиции Иванова, которая проводила проверку, не опросила двух ставших свидетелями вырубки деревьев дачников. 


Жители, не согласные с такой позицией правоохранительных органов, уже подготовили жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру Дзержинского района. 

– Если тому, кто прорубил дорогу в лесу, уничтожил деревья, водостоки, все сойдет с рук, то это позволит каждому, кто захочет сделать то же самое, поступать точно так же, – считают волгоградцы. – Кроме того, нам непонятно, почему лесники не заметили, что деревьев на месте дороги было вырублено гораздо больше трех, которые они насчитали – достаточно посмотреть на свежие пеньки. Соответственно, и ущерб должен быть больше 10 тысяч рублей, о которых они официально объявили. 


Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что рядом с СНТ «Дубки» в Дзержинском районе Волгограда в черте лесополосы прорубили самовольную дорогу, по которой теперь гоняют квадроциклы членов семьи одного из новых дачников. Кроме того, дачники  были свидетелями, как деревья валила спецтехника, которую они видели на участке своего соседа. О том, что к происшествию причастен один из дачников, в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102»  подтвердил также председатель СНТ «Дубки». Тем не менее, несмотря на указанные свидетельства, виновника происшествия в полиции искать не стали. 

Между тем, нанесенный ущерб окружающей среде – в частности, вырубка деревьев и разрушение водостоков, по мнению дачников, может привести к обрушению склона Третьей Продольной магистрали. 


Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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