В райцентре Волгоградской области прорвало водопровод









В станице Нехаевская Волгоградской области сегодня, 14 июня произошла авария на водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, с семи часов утра прекращена подача воды в дома на трех улицах – Пролетарская, Октябрьская и Ленина.





На водопроводе начались ремонтные работы. Срок их окончания в администрации назвать затруднились.



