Происшествия

В райцентре Волгоградской области прорвало водопровод

Происшествия 14.07.2022 08:32
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14.07.2022 08:32



В станице Нехаевская Волгоградской области сегодня, 14 июня произошла авария на водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, с семи часов утра прекращена  подача воды в дома на трех улицах – Пролетарская, Октябрьская и Ленина. 

На водопроводе начались ремонтные работы. Срок их окончания  в администрации назвать  затруднились.

Между тем, 12 июля в райцентре уже проводился ремонт водопровода. Жители домов по улицам  Рабочая, Коммунистическая, Игнатова и Строителей несколько часов провели без воды. 

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