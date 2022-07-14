В райцентре Волгоградской области прорвало водопровод

Происшествия 14.07.2022 08:32
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14.07.2022 08:32
В станице Нехаевская Волгоградской области сегодня, 14 июня произошла авария на водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, с семи часов утра прекращена подача воды в дома на трех улицах – Пролетарская, Октябрьская и Ленина.
На водопроводе начались ремонтные работы. Срок их окончания в администрации назвать затруднились.
Между тем, 12 июля в райцентре уже проводился ремонт водопровода. Жители домов по улицам Рабочая, Коммунистическая, Игнатова и Строителей несколько часов провели без воды.
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