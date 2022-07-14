Экология

В Волгограде под свалкой похоронили родник

Экология 14.07.2022 08:14
0
14.07.2022 08:14



Стихийную  свалку мусора обнаружили инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с жалобой на загрязнение балки, где протекает родник, обратился житель Краснооктябрьского района.

При выезде на месте информация подтвердилась. 

Территория была  захламлена строительными отходами и  обрезками деревьев. Площадь загрязненного участка составила 768 м2. 

Было установлено, что сброшенные отходы относятся к IV классу опасности, а также обнаружено увеличение концентраций загрязняющих веществ в почве: водорастворимых форм нитрат-иона в 6,8 раза, нефтепродуктов в 3,6 раз на глубине 0-5 см, водорастворимых форм нитрат-иона в 12,5 раза, нефтепродуктов в 3,0 раз на глубине 5-20 см. 

Данная территория земельного участка Краснооктябрьского района  Волгограда  при этом была не разграничена.

По результатам выездного обследования в адрес городской администрации внесено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и требование устранить данное правонарушение.
Исполнение предостережения находится на контроле Межрегионального управления. В случае отказа от исполнения, будут приняты соответствующие меры административного воздействия, заверили в межрегиональном управлении.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экология
11.07.2022 20:54
Экология 11.07.2022 20:54
Комментарии

0
Далее
Экология
09.07.2022 08:20
Экология 09.07.2022 08:20
Комментарии

0
Далее
Экология
09.07.2022 07:33
Экология 09.07.2022 07:33
Комментарии

0
Далее
Экология
08.07.2022 07:19
Экология 08.07.2022 07:19
Комментарии

0
Далее
Экология
07.07.2022 21:15
Экология 07.07.2022 21:15
Комментарии

0
Далее
Экология
06.07.2022 13:10
Экология 06.07.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2022 12:42
Экология 01.07.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Экология
30.06.2022 09:53
Экология 30.06.2022 09:53
Комментарии

0
Далее
Экология
29.06.2022 12:39
Экология 29.06.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Экология
27.06.2022 10:29
Экология 27.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2022 19:57
Экология 25.06.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Экология
24.06.2022 15:58
Экология 24.06.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Экология
23.06.2022 14:57
Экология 23.06.2022 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2022 17:57
Экология 22.06.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Экология
21.06.2022 15:21
Экология 21.06.2022 15:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:26
«Чтобы почувствовали ногами и другими частями»: Бочаров заставил чиновников пешком обойти весь Больничный комплексСмотреть фотографии
10:01
Главная защитница детей Волгоградской области Нина Болдырева покидает постСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области мужчина умер после прыжка в водуСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде на дачах нашли труп 39-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:19
Волгоградских детей и подростков приглашают в бесплатный онлайн-лагерь со звездными вожатымиСмотреть фотографии
08:32
В райцентре Волгоградской области прорвало водопроводСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде под свалкой похоронили родникСмотреть фотографии
21:55
В «Черной гряде» в Волгоградской области спасли двоих детей из утонувшей машиныСмотреть фотографии
21:20
Во всех парках Волгограда хотят установить туалеты и питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
20:45
Энергетики в 3 районах Волгограда 14 июля планируют выключить светСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде 80-летнего мужчину подозревают в домогательствах к детямСмотреть фотографии
20:00
«Каждое утро писала маме»: в Волгограде похоронили погибшую на Украине Анастасию СавицкуюСмотреть фотографии
19:55
«Если погода не подведет»: «кровавую» луну могут увидеть вечером 13 июля волгоградцыСмотреть фотографии
19:39
В Волгоградской области солярка снова подорожала на 2 копейкиСмотреть фотографии
19:19
На склоне под «Маяком» в Волгограде постелют газон: работы уже стартовалиСмотреть фотографии
19:10
Аварийную двухэтажку снесут в волгоградском поселке ВодстройСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде в ближайшие часы ожидаются грозы с усилением ветраСмотреть фотографии
16:56
Коронованный в Турции авторитет предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области мужчина утонул при попытке переплыть рекуСмотреть фотографии
16:04
«Нашли битое стекло»: в Волгоградской области за два дня сгорели 130 гектаров полей с пшеницейСмотреть фотографии
15:33
«Крайне тяжелые»: врачи рассказали о пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде зама главврача обвиняют в мошенничестве с премиями сотрудниковСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области речка-«хамелеон» снова сменила окраскуСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области отменили конкурс бомбоубежищСмотреть фотографии
14:00
Макаревич и Little Big: в Волгоград засобирались артисты из списка «нежелательных»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградца взяли под арест за мерзкую выходку на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:45
«Принял решение служить России»: замполит 20-й дивизии из Волгограда Алексей Аврамченко погиб в СВОСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгоградской области из ненависти поджег машину соседаСмотреть фотографии
12:17
«У нас есть экспертиза»: строители переложили вину на Волгоградстат за обрушение карнизаСмотреть фотографии
12:09
Экс-бизнесмена осудили под Волгоградом за угрозы убийством жене и сынуСмотреть фотографииCмотреть видео
 