В Волгограде под свалкой похоронили родник

Экология 14.07.2022 08:14
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14.07.2022 08:14
Стихийную свалку мусора обнаружили инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с жалобой на загрязнение балки, где протекает родник, обратился житель Краснооктябрьского района.
При выезде на месте информация подтвердилась.
Территория была захламлена строительными отходами и обрезками деревьев. Площадь загрязненного участка составила 768 м2.
Было установлено, что сброшенные отходы относятся к IV классу опасности, а также обнаружено увеличение концентраций загрязняющих веществ в почве: водорастворимых форм нитрат-иона в 6,8 раза, нефтепродуктов в 3,6 раз на глубине 0-5 см, водорастворимых форм нитрат-иона в 12,5 раза, нефтепродуктов в 3,0 раз на глубине 5-20 см.
Данная территория земельного участка Краснооктябрьского района Волгограда при этом была не разграничена.
По результатам выездного обследования в адрес городской администрации внесено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и требование устранить данное правонарушение.
Исполнение предостережения находится на контроле Межрегионального управления. В случае отказа от исполнения, будут приняты соответствующие меры административного воздействия, заверили в межрегиональном управлении.
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