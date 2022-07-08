В Волгограде 24-летний иностранец погиб после запуска насоса

В Волгограде скончался 24-летний гражданин Узбекистана, который ранее получил тяжелые травмы при попытке запустить насос на полевом стане в Быковском районе Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», молодой человек умер сегодня утром.

— В 09.15 пациент скончался в больнице № 1 города Волгограда, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, иностранец получил травму 6 июля при попытке запустить передвижную насосную станцию, осуществляющую подачу воды с оросительного канала. На территории РФ пострадавший находился законно.

Известно, что происшествие случилось ночью около 03.10 на полевом стане, расположенном в 800 метрах юго-западнее от поселка Заволжский. Длинный халат рабочего затянуло в вал, расположенный между насосом и двигателем.

По информации от экстренных служб, пострадавшего экстренно транспортировали в Быковскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины рваные раны головы, сотрясение головного мозга и травматический шок. Пострадавшего поместили в реанимационное отделение.

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