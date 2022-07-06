Под Волгоградом 24-летнего рабочего затянуло в насос для подачи воды

В Быковском районе Волгоградской области 24-летний гражданин Узбекистана попал в реанимацию при попытке запуска насоса. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 6 июля, инцидент произошел на полевом стане.

— Установлено, что травму мужчина получил при попытке запустить передвижную насосную станцию, осуществляющую подачу воды с оросительного канала. По данному факту организована проверка, — прокомментировали информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — На территории России пострадавший находится законно.

Известно, что происшествие случилось сегодня ночью около 03.10 на полевом стане, расположенном в 800 метрах юго-западнее от поселка Заволжский Быковского района. Рабочий был одет в длинный халат, который замотало на вал между насосом и двигателем.

По информации от экстренных служб, пострадавшего доставили в Быковскую ЦРБ в 03.45 с диагнозом «рваные раны головы, сотрясение головного мозга, травматический шок». Помещен в реанимационное отделение.

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