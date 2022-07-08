«Специально поджигают?»: в Волгограде за один день загорелись два расселенных аварийных дома









В Красноармейском районе Волгограда накануне загорелась еще одна заброшенная двухэтажка. На этот раз пожарным пришлось тушить расселенный аварийный дом на ул. Саушинской, 37.





- Сообщение о пожаре поступило без трех минут двенадцати ночи, - рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МСЧС по Волгоградской области. - В неэксплуатируемом здании горели вещи б/у на площади 40 кв.м. Пожарные расчеты 7-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.03 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что накануне в Красноармейском районе горел еще один аварийный дом без жильцов – на ул. Палласовская, 15.





При этом расселенные двухэтажки горят в Красноармейском районе с регулярной периодичностью. Жители предполагают, что их поджигают специально – такие «заброшки» привлекают неблагополучную публику.





Фото читателей.



