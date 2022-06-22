В Волгограде пассажир такси вытолкнул водителя и угнал машину









Полицейские задержали в Волгограде 36-летнего подозреваемого в угоне автомобиля такси. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина не смог пояснить, с какой целью он совершил преступление.

С заявлением об угоне автомобиля Kia Rio накануне в отдел полиции обратился 30-летний водитель такси. Он сообщил, что клиент, которого он повёз на своей автомашине по указанному им адресу, неожиданно набросился на него и стал бить. Мужчина остановился, после чего клиент вытолкнул его из машины, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Прибыв на место происшествия, оперативники обнаружили иномарку в соседнем квартале. Задержанный сознался в содеянном, но пояснить, зачем он совершил данный поступок, не смог. Автомобиль возвращен владельцу.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное угонщику грозит до 7 лет лишения свободы.



