В Волгограде пассажир такси вытолкнул водителя и угнал машину

Происшествия 22.06.2022 11:41
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22.06.2022 11:41
Полицейские задержали в Волгограде 36-летнего подозреваемого в угоне автомобиля такси. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина не смог пояснить, с какой целью он совершил преступление.
С заявлением об угоне автомобиля Kia Rio накануне в отдел полиции обратился 30-летний водитель такси. Он сообщил, что клиент, которого он повёз на своей автомашине по указанному им адресу, неожиданно набросился на него и стал бить. Мужчина остановился, после чего клиент вытолкнул его из машины, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
Прибыв на место происшествия, оперативники обнаружили иномарку в соседнем квартале. Задержанный сознался в содеянном, но пояснить, зачем он совершил данный поступок, не смог. Автомобиль возвращен владельцу.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное угонщику грозит до 7 лет лишения свободы.
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